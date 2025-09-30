Audiência Pública apresenta metas fiscais do 2º quadrimestre de 2025

Publicada em 30/09/2025 às 09h32
A Prefeitura de Guajará-Mirim realiza nesta terça-feira (30), Audiência Pública do 2º quadrimestre, com o objetivo de apresentar à população as metas fiscais e resultados alcançados pelas secretarias municipais.
O evento será realizado no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, das 09h00 às 12h00, e contará com a participação de todas as Secretarias Municipais. Cada pasta terá 30 minutos para apresentar o desempenho de suas ações e resultados financeiros referentes ao segundo quadrimestre do ano.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a transparência e a participação cidadã, garantindo que a comunidade acompanhe de forma clara e detalhada a aplicação dos recursos públicos.
A Prefeitura convida todos os cidadãos interessados a participar da audiência e contribuir com perguntas e sugestões, fortalecendo o diálogo entre governo e sociedade.
