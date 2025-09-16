Assinatura de termo de cooperação durante evento nacional, em São Luís, marca avanço na socioeducação de Rondônia

Publicada em 16/09/2025 às 11h43
Com o intuito de fortalecer o intercâmbio de experiências e boas práticas entre as instituições que integram o sistema socioeducativo, o governo de Rondônia participou, entre os dias 9 e 15 de setembro, da 3ª edição do Fórum Nacional dos Dirigentes Governamentais de Entidades Executoras das Medidas Socioeducativas (Fonacriad), em São Luís. O evento contou com ampla programação técnica e estratégica, reunindo representantes de todo o país para discutir os rumos e desafios da socioeducação no Brasil.
Um dos destaques do Fonacriad foi a assinatura do termo de cooperação técnica entre a Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (Fease) e a Fundação Casa, de São Paulo. O acordo firmado entre as duas entidades prevê a formação continuada de servidores públicos que atuam diretamente com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento reafirmou a importância do diálogo nacional e da cooperação entre as unidades da federação para o fortalecimento do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). “A assinatura do termo é um passo importante para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à socioeducação no estado”, ressaltou.
Segundo a presidente da Fundação Casa, Claudia Carletto, “a qualificação permanente dos profissionais é essencial para garantir um atendimento mais humanizado e eficaz aos adolescentes em conflito com a lei”, destacou, enfatizando o compromisso com a construção de um sistema mais justo e eficiente.
O presidente da Fease, Antônio Silva, reforçou que a troca de conhecimentos e metodologias entre estados é fundamental para o aprimoramento da rede. “Essa parceria com a Fundação Casa vai nos permitir ampliar a capacitação técnica dos nossos servidores e, com isso, melhorar significativamente o atendimento nos centros socioeducativos de Rondônia”, salientou.
