Andressa Urach estreia como cantora em baile funk com MC Pipokinha

Publicada em 08/09/2025 às 09h57
A ex-modelo e influenciadora Andressa Urach decidiu investir em uma nova fase da carreira artística e agora se apresenta como MC Ímola. No último sábado (7), ela fez sua estreia nos palcos durante um baile funk, ao lado da polêmica MC Pipokinha. Com informações do BNEWS.
Nos stories do Instagram, Andressa compartilhou os bastidores e vibrou com a recepção do público. “Meu primeiro show”, celebrou ao subir ao palco e ser aplaudida pela plateia. Em outra publicação, disse: “Show concluído com sucesso! Foi maravilhoso, fiquei nervosa, mas deu tudo certo. Muito feliz”.
Para marcar o início da trajetória como funkeira, a ex-Fazenda criou uma página exclusiva nas redes sociais dedicada à nova fase. Segundo ela, tornar-se MC sempre foi um sonho antigo.
Urach, que já se envolveu em diversas polêmicas, voltou a chamar atenção recentemente ao gravar um vídeo adulto com Luiza Ambiel e Cassiano Kylian, seu ex-namorado, após uma briga com a ex-colega de reality, a quem chamou de “velha da banheira”.
