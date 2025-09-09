Ana Castela provoca fãs com resposta sobre Zé Felipe: “Apaga, tem como apagar?”

Publicada em 09/09/2025 às 14h15
A vida pessoal de Ana Castela voltou a agitar as redes sociais nesta segunda-feira (8). Durante interação com fãs no Instagram, a cantora foi questionada diretamente sobre Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca. Com informações do Terra.
Um seguidor perguntou: “E o Zé tem espaço no seu coração?”. Entre risadas, Ana respondeu: “Apaga, tem como apagar?”, acompanhada de um emoji, o que bastou para viralizar.
O episódio lembrou uma situação recente no show da artista em Montividiu (GO), na última sexta-feira (5). Na ocasião, ao ser questionada pelo apresentador Cristian Gomes sobre como estava emocionalmente, a cantora afirmou estar em paz. No entanto, quando o assunto foi Zé Felipe, ela desconversou: “Então… isso daí… quer cortar?”. A resposta rápida também repercutiu entre os fãs e alimentou as especulações.
Apesar da curiosidade do público, Ana Castela não confirmou nem negou um possível romance com o sertanejo. Discreta, a boiadeira segue sem expor detalhes de sua vida pessoal.
