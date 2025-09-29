Alegria e carinho são levados a pacientes do Hospital Infantil Cosme e Damião por meio de Terapia Assistida por Animais

Publicada em 29/09/2025 às 08h57
O cão terapeuta “Black”, levou alegria e carinho ao visitar os pequenos internados no Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD), em Porto Velho. A visita proporcionou momentos de descontração e alívio emocional aos pacientes da unidade.
O cachorro, de 6 anos, integra a equipe de busca do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), e visitou as enfermarias autorizadas acompanhado de seu adestrador, o sargento A. Campos. Juntos, percorreram os leitos, proporcionando às crianças momentos de brincadeiras, afeto, fotos e muita descontração. A parceria surgiu com o propósito de amenizar dores, estresse e contribuir para a melhora na saúde das crianças hospitalizadas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação tem o objetivo de promover o bem-estar infantil. “Criar estratégias para melhorar a saúde das crianças vai desde um procedimento até um sorriso. Nesse sentido, o governo tem trabalhado para promover inciativas que ampliem uma assistência em saúde ainda mais acolhedora e cuidadosa”, ressaltou.
PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR
O Ministério da Saúde (MS), por meio da Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) reconhece e apoia a Terapia Assistida por Animais (TAA) como prática complementar que promove bem-estar físico, emocional e social aos pacientes hospitalizados.
A diretora do HICD, Fransciane de Souza, destacou que a iniciativa representa um cuidado integral com os pacientes. “A saúde emocional é parte fundamental da recuperação. Por isso, o tratamento precisa vir acompanhado de carinho e de humanização do ambiente.”
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, evidenciou que “o brincar também é cura. É fundamental garantir momentos como este para nossos pequenos que, muitas vezes, passam semanas internados. Cuidar e humanizar também fazem parte do processo.”
