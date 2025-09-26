"SEGUIRÁ ATACANDO"

Ainda não terminamos com a guerra em Gaza, diz Netanyahu na ONU; plateia se retira em boicote

Netanyahu também reafirmou que não aceitará Estado Palestino e criticou reconhecimentos já ter destruído boa parte de ameaça que ele afirmou haver no Oriente Médio contra o Ocidente, mas disse que "trabalho não acabou"