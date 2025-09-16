Aeroporto de Vilhena recebe obras do governo de Rondônia para aumentar segurança operacional

Publicada em 16/09/2025 às 10h39
O Aeroporto Brigadeiro Camarão, em Vilhena, está passando por obras de adequação promovidas pelo governo de Rondônia, que visam ampliar a segurança nas operações de pouso e decolagem. Entre as melhorias, executadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), estão a implantação da Área de Segurança de Fim de Pista (Resa) em duas cabeceiras do aeroporto, com dimensões de 90 por 60 metros e a regularização de toda a faixa lateral da pista, que possui 2.600 metros de extensão por 30 metros de largura.
A obra vai proporcionar mais segurança nas operações de pouso e decolagem, mantendo o aeroporto dentro dos padrões de segurança que o transporte aéreo exige. Trata-se de um investimento que trará mais confiabilidade aos passageiros, preparando o aeroporto para atender demandas futuras.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a relevância da obra para o desenvolvimento da região. “O governo do estado tem investido para oferecer estrutura adequada aos passageiros, garantindo segurança e estimulando novos investimentos. Vilhena é um polo estratégico para Rondônia e a obra é fundamental para o crescimento da região.”
De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, os serviços estão seguindo os padrões técnicos estabelecidos. “Estamos trabalhando com atenção e cuidado técnico para entregar uma pista regularizada, com faixa lateral devidamente corrigida e com áreas de segurança adequadas”, destacou.
O coordenador de Infraestrutura Aeroportuária do DER-RO, Rogério Leme, detalhou o impacto das intervenções. “A adequação da faixa de pista e a implantação da Resa no aeroporto de Vilhena têm como objetivo principal garantir a manutenção dos voos regulares e atender às exigências da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).”
Com a conclusão das obras, o aeroporto vai oferecer melhores condições para o tráfego aéreo, fortalecendo a posição de Vilhena como uma das principais portas de entrada do estado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!