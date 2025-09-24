24ª Festa do Milho acontece dia 6 de setembro em Rolim de Moura

Publicada em 03/09/2025 às 15h31
Rolim de Moura se prepara para receber mais uma edição da Festa do Milho, um dos eventos mais tradicionais da cidade. A celebração, que chega à sua 24ª edição, será realizada no dia 06 de setembro, a partir das 19h, no espaço da feira de segunda-feira.
Promovida pela Primeira Igreja Batista de Rolim de Moura, a festa promete uma noite de comunhão, cultura e alegria, reunindo apresentações musicais, grupos de louvor, coreografias, além de diversas opções gastronômicas à base de milho.
O público poderá saborear pratos típicos como pamonha, curau, bolo de milho, mingau, pipoca, milho cozido e assado, entre muitas outras delícias preparadas com carinho pelas equipes organizadoras e voluntários.
Além da variedade de comidas, a programação também contará com momentos de apresentações artísticas e louvor com grupos locais, tornando a festa um encontro especial para toda a família.
A 24ª Festa do Milho é uma oportunidade de confraternização, valorização da cultura regional e fortalecimento da fé.
