Vigilância Sanitária recebe certificado de reconhecimento da Agevisa

Publicada em 12/08/2025 às 09h33
A Vigilância Sanitária de Pimenta Bueno foi reconhecida pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa) por atingir as metas do Grupo de 7 Ações. A entrega do Certificado de Reconhecimento ocorreu durante a 7ª Semana de Vigilância Sanitária, realizada entre os dias 5 e 7 de agosto de 2025, em Porto Velho.
O resultado reflete o comprometimento da equipe em proteger a saúde da população, assegurando qualidade e segurança nos serviços e produtos disponibilizados no município. As metas contemplam ações voltadas à prevenção, fiscalização e orientação junto à comunidade e aos estabelecimentos.
A Prefeitura de Pimenta Bueno parabeniza todos os profissionais da Vigilância Sanitária pelo trabalho contínuo e reafirma o compromisso de seguir investindo em políticas públicas que promovam a saúde e o bem-estar da população.
