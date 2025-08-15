Vai começar o segundo turno; Brasileiros abrem vantagem; Tabelinha Rondoniense Genus em Dubai e Copa Madeirão

Publicada em 15/08/2025 às 09h30
Brasileirão: vai começar o segundo turno. Libertadores: jogos de ida das oitavas de final. Sul-Americana: brasileiros abrem vantagem. Tabelinha Rondoniense: Genus em Dubai e Copa Madeirão.
Brasileirão: Segunda metade começa com confrontos decisivos. Libertadores: Palmeiras perto das quartas, Botafogo com vantagem mínima e Flamengo e Estudiantes largam na frente. Sul-Americana: Atlético-MG vira e sai na frente, já o Fluminense vence e leva vantagem para o Maracanã.
Brasileirão - O segundo turno do Brasileirão Betano 2025 começa nesta sexta-feira, 16 de agosto, prometendo fortes emoções na luta pelo título e contra o rebaixamento. A 20ª rodada se estende até segunda-feira (18) e traz jogos que podem mexer na tabela.
No sábado (16), Fluminense e Fortaleza abrem a rodada no Maracanã, enquanto Ceará recebe o Red Bull Bragantino no Castelão. Vitória enfrenta o Juventude e o Sport pega o São Paulo, ambos às 18h30. À noite, o Corinthians encara o Bahia em Itaquera.
No domingo (17), o Morumbi será palco para Santos x Vasco, e o Atlético-MG enfrenta o Grêmio na Arena MRV. Internacional e Flamengo duelam no Beira-Rio, seguidos por Botafogo x Palmeiras no Nilton Santos.
A rodada fecha na segunda com Mirassol x Cruzeiro no Maião. É hora de acelerar: cada ponto vale ouro na arrancada final pela taça ou pela permanência na Série A.
Libertadores - A quinta-feira (14) fechou os jogos de ida das oitavas da Libertadores com dois brasileiros em campo. Fora de casa, o Palmeiras goleou o Universitario-PER por 4 a 0 e ficou muito perto das quartas, podendo até perder por dois gols no jogo de volta. Já o Botafogo venceu a LDU-EQU por 1 a 0 no Engenhão, com gol relâmpago de Artur, e decide a vaga na altitude de Quito. No outro duelo, Libertad-PAR e River Plate-ARG empataram sem gols.
Pelas oitavas da Libertadores, Flamengo e Estudiantes venceram por 1 a 0 e abriram vantagem mínima. No Maracanã, Bruno Henrique decidiu para o rubro-negro contra o Internacional, que agora precisa vencer por dois gols na volta, no Beira-Rio. No Paraguai, Ascacíbar marcou de pênalti nos acréscimos e garantiu o triunfo do Estudiantes sobre o Cerro Porteño. Ambos jogam pelo empate na quarta-feira (20).
Sulamericana - O Atlético-MG largou com vitória nas oitavas da Sul-Americana. Após sair atrás, o Galo reagiu e virou sobre o Godoy Cruz por 2 a 1, na Arena MRV, com gols de Cuello e Hulk. O time mineiro joga pelo empate na volta, dia 21, na Argentina. No outro jogo da noite, o Central de Córdoba bateu o Lanús por 1 a 0 e também leva vantagem para o duelo decisivo.
O Fluminense abriu vantagem nas oitavas da Sul-Americana ao vencer o América de Cali por 2 a 1, na Colômbia. Em menos de 15 minutos, Candelo (contra) e Canobbio aproveitaram falhas da defesa adversária para marcar. Barrios descontou nos acréscimos. Na volta, terça-feira (19), no Maracanã, o Flu pode perder por um gol e ainda assim garante vaga nas quartas.
Tabelinha Rondoniense
SC Genus vive experiência histórica em Dubai. Copa Madeirão chega à 4ª fase com emoção de sobra.
Genus - O SC Genus, de Porto Velho, segue nos Emirados Árabes para uma série de amistosos. Único clube presente em todas as edições do Rondoniense Série A, o Aurigrená já enfrentou o Al-Ain, com duas derrotas, e empatou com o Al-Jazira. Cinco atletas treinam com clubes locais e podem assinar contrato. Os próximos jogos serão dias 16 e 21, contra adversários a definir.
Madeirão - A tradicional Copa Madeirão de Futebol de Várzea segue agitando Porto Velho. Na 4ª fase, válida pela 3ª rodada da fase de grupos, jogos no Campo do 13 e no Campo do Esperança reúnem craques da várzea, torcidas apaixonadas e muita rivalidade. Com prêmios de até R$ 10 mil, o torneio é vitrine para novos talentos e fortalece a integração entre bairros e comunidades.
