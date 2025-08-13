Tudo Aqui do shopping conta com novo endereço a partir de segunda-feira, 18, no IG Shopping, Zona Leste de Porto Velho

Publicada em 13/08/2025 às 16h16
O novo espaço do Tudo Aqui, localizado IG Shopping, na Avenida Amazonas, nº 8.338, Bairro Tiradentes, Zona Leste de Porto Velho, dará início às suas atividades na próxima segunda-feira (18), representando uma importante conquista para a otimização dos serviços públicos no estado de Rondônia. Com um ambiente mais moderno e funcional, o novo endereço está estrategicamente localizado para garantir melhor acesso da população aos serviços integrados oferecidos. Durante o período de transição, de 2 a 16 de agosto, os serviços estão sendo realizados no Tudo Aqui Centro.
A realocação vai além de uma simples mudança logística. É uma decisão estratégica alinhada a uma das diretrizes do governo de Rondônia, o Plano Aliança pela Vida (PAV). A escolha da nova localização busca aproximar os serviços essenciais do estado das comunidades de Habitação de Interesse Social (HIS), fortalecendo a presença estatal e tornando-a mais acessível em áreas consideradas prioritárias para ações de pacificação e promoção da cidadania.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a modernização das unidades de atendimento é reflexo do comprometimento do estado com uma gestão responsável e próxima da população. “A iniciativa busca além de economizar recursos públicos, aprimorar a experiência do atendimento ao cidadão. A mudança de local foi planejada para unir eficiência administrativa e infraestrutura de qualidade, garantindo mais conforto tanto para os usuários quanto para os servidores”, ressaltou.
Segundo a titular da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), Semáyra Gomes do Nascimento, a transferência da unidade para o novo endereço deve proporcionar uma economia anual superior a R$ 400 mil para o governo de Rondônia. “Essa ação demonstra o empenho em garantir uma gestão eficiente dos recursos públicos, priorizando sempre a qualidade dos serviços oferecidos à população”, enfatizou.
De acordo com a coordenadora das unidades de atendimento ao Cidadão do Tudo Aqui, Andressa Carla Ribeiro, o novo espaço também permitirá reorganizar o fluxo de atendimento e proporcionar mais agilidade. “A estrutura foi pensada para oferecer um ambiente acessível, climatizado e com sinalização clara, garantindo que o cidadão tenha um atendimento rápido e humanizado”, explicou.
ATENDIMENTO INTEGRADO
Desde a sua implantação, o Tudo Aqui se consolidou como referência no atendimento integrado, reunindo em um único local diversos órgãos e serviços, como: emissão de documentos, atendimentos previdenciários e orientações de utilidade pública. A mudança para o novo endereço reforça a meta de melhorar a estrutura e o atendimento do programa, garantindo mais comodidade e eficiência aos cidadãos que utilizam os serviços.
