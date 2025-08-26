Troca de farpas na Câmara Municipal: vereador é chamado de “Léo Dias” e pede respeito

Publicada em 26/08/2025 às 14h39
PORTO VELHO (RO) - Uma troca de farpas inusitada marcou a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Porto Velho nesta terça-feira (26). Durante discurso na tribuna, o vereador Marcos Combate (AGIR) fazia críticas à atuação do Executivo municipal quando foi interrompido pelo colega Edmilson Dourado (União Brasil).
“Vereador, conclua a sua fala, vereador”, pediu Dourado. Combate retrucou: “Vereador da base, respeita o vereador do contraditório.” Em seguida, Dourado provocou: “Vereador Léo Dias? Se acalma, vereador Léo Dias.”
A referência ao famoso colunista de fofocas não agradou Combate, que respondeu:
“Não, eu sou o vereador Marcos Combate, eu acho que o senhor deve me respeitar. Gostaria que o senhor pedisse desculpa, porque eu não sou o vereador Léo Dias. Eu sou o vereador Marcos Combate. Muito obrigado. Gratidão.”
A cena rapidamente ganhou repercussão entre quem acompanhava a transmissão da sessão, gerando comentários nas redes sociais. Apesar do tom acalorado, a troca de farpas terminou em risadas de ambos os vereadores, e a sessão prosseguiu normalmente.
