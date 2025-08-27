Tribunal de Justiça de Rondônia alerta sobre mensagens fraudulentas
 O Tribunal de Justiça de Rondônia alerta a população sobre a recorrência de tentativas de golpes em nome da instituição. Os criminosos têm enviado mensagens fraudulentas a pessoas que têm ou não processos em andamento, principalmente por e-mail, utilizando indevidamente a imagem institucional.

O TJRO reforça que não realiza comunicações processuais por e-mail. Além disso, o Tribunal destaca que citações e intimações oficiais são feitas apenas pelo aplicativo WhatsApp, por meio do número institucional e verificado (69) 3309-7190, garantindo mais segurança e agilidade no contato com os cidadãos que acessam os serviços judiciais.

O Poder Judiciário de Rondônia orienta que qualquer mensagem recebida fora dos canais oficiais deve ser desconsiderada. Em caso de dúvidas, a população deve entrar em contato com as Centrais de Atendimento ao Cidadão.

Confira os contatos das Centrais por comarca:

Central de Atendimento de Alta Floresta do Oeste

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3309-8421

Endereço: Avenida Mato Grosso, 4281, Centro - Alta Floresta do Oeste/RO. CEP 76954-000

Central de Atendimento de Alvorada do Oeste

E-mail: [email protected]

Telefones: (69) 3309-8264 / (69) 3309-8271

Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro - Alvorada do Oeste/RO. CEP 76930-000

Central de Atendimento de Ariquemes

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3309-8110

WhatsApp: (69) 3309-8110

Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional - Ariquemes/RO. CEP 76872-853

Central de Atendimento de Buritis

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3309-8721

Endereço: Rua Taguatinga, 1380, Setor 03 - Buritis/RO . CEP 76880-000

Central de Atendimento de Cacoal

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3443-7610 / (69) 98479-8356

Endereço: Avenida Cuiabá, 2025, Centro - Cacoal/RO. CEP 76963-731

Central de Atendimento de Cerejeiras

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3309-8314

Endereço: Avenida das Nações, 2225, Centro - Cerejeiras/RO. CEP 76997-000

Central de Atendimento de Colorado do Oeste

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3341-7713

Endereço: Rua Humaitá, 3879, Centro - Colorado do Oeste/RO. CEP 76993-000

Central de Atendimento de Costa Marques

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3309-8364

WhatsApp:  (69) 3309-8364

Endereço: Avenida Chianca, 1061, Centro - Costa Marques/RO. CEP 76937-000

Central de Atendimento de Espigão do Oeste

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3309-8221 / (69) 98471-8373

Endereço: Rua Vale Formoso, 1954, Vista Alegre - Espigão do Oeste/RO. CEP 76974-000

Central de Atendimento de Guajará-Mirim

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3516-4510

WhatsApp: (69) 3516-4510

Endereço: Av. 15 de Novembro, 1981, Serraria - Guajará-Mirim/RO. CEP 76850-000

Central de Atendimento de Jaru

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3521-0213

WhatsApp: (69) 3521-0213

Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02 - Jaru/RO. CEP 76890-000

Central de Atendimento de Ji-Paraná

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3411-2910 / (69) 3411-2922

Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília - Ji-Paraná/RO. CEP: 76900-261

Central de Atendimento de Machadinho do Oeste

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3309-8614 / (69) 3309-8621

Endereço: Rua Tocantins, 3029, Centro - Machadinho do Oeste/RO. CEP 76868-000

Central de Atendimento de Nova Brasilândia do Oeste

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3309-8671

WhatsApp: (69) 3309-8671

Endereço: Rua Príncipe da Beira, 1491, Centro - Nova Brasilândia do Oeste/RO. CEP 76958-000, 

Central de Atendimento de Ouro Preto do Oeste

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3416-1710

Endereço: Avenida Daniel Comboni, 1480, União - Ouro Preto do Oeste/RO. CEP 76920-000

Central de Atendimento de Pimenta Bueno

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3452-0910

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 1065, Pioneiros - Pimenta Bueno/RO. CEP 76970-000

Central de Atendimento de Porto Velho

E-mail: [email protected]

Telefones: (69) 3309-7000 / (69) 3309-7001 / (69) 3309-7004

Endereço: Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria - Porto Velho/RO. CEP 76801-235

Central de Atendimento de Presidente Médici

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3309-8171

Endereço: Avenida Castelo Branco, 2667, Centro - Presidente Médici/RO. CEP: 76916-000

Central de Atendimento de Rolim de Moura

E-mail: [email protected]

Telefone/ WhatsApp: (69) 3449-3710 - Informações gerais

Telefone/ WhatsApp: (69) 3449-3721 - Informações sobre processos da 1ª Vara Cível

Telefone/ WhatsApp: (69) 3449-3722 - Informações sobre processos da 2ª Vara Cível

Telefone/ WhatsApp: (69) 98474-2339 - Informações sobre processos dos Juizados Especiais Cível, Criminal e Fazenda Pública

Endereço: Avenida João Pessoa, 4555, Centro - Rolim de Moura/RO. CEP: 76.940-000

Central de Atendimento de Santa Luzia do Oeste

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3309-8564

Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2404, Centro - Santa Luzia do Oeste/RO. CEP 76950-000

Central de Atendimento de São Francisco do Guaporé

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3309-8821

Endereço: Rua São Paulo n.3932, Cidade Baixa - São Francisco do Guaporé/RO. CEP 76935-000

Central de Atendimento de São Miguel do Guaporé

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3309-8771

Endereço: Avenida São Paulo, 1395, Cristo Rei - São Miguel do Guaporé/RO. CEP 76932-000

Central de Atendimento de Vilhena

E-mail: [email protected]

Telefone: (69) 3316-3610

Endereço: Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América - Vilhena/RO. CEP 76.980-702 

