Tribunal de Justiça de Rondônia alerta sobre mensagens fraudulentas

O Tribunal de Justiça de Rondônia alerta a população sobre a recorrência de tentativas de golpes em nome da instituição. Os criminosos têm enviado mensagens fraudulentas a pessoas que têm ou não processos em andamento, principalmente por e-mail, utilizando indevidamente a imagem institucional.
O TJRO reforça que não realiza comunicações processuais por e-mail. Além disso, o Tribunal destaca que citações e intimações oficiais são feitas apenas pelo aplicativo WhatsApp, por meio do número institucional e verificado (69) 3309-7190, garantindo mais segurança e agilidade no contato com os cidadãos que acessam os serviços judiciais.
O Poder Judiciário de Rondônia orienta que qualquer mensagem recebida fora dos canais oficiais deve ser desconsiderada. Em caso de dúvidas, a população deve entrar em contato com as Centrais de Atendimento ao Cidadão.
Confira os contatos das Centrais por comarca:
Central de Atendimento de Alta Floresta do Oeste
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3309-8421
Endereço: Avenida Mato Grosso, 4281, Centro - Alta Floresta do Oeste/RO. CEP 76954-000
Central de Atendimento de Alvorada do Oeste
E-mail: [email protected]
Telefones: (69) 3309-8264 / (69) 3309-8271
Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 4308, Centro - Alvorada do Oeste/RO. CEP 76930-000
Central de Atendimento de Ariquemes
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3309-8110
WhatsApp: (69) 3309-8110
Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 2365, Setor Institucional - Ariquemes/RO. CEP 76872-853
Central de Atendimento de Buritis
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3309-8721
Endereço: Rua Taguatinga, 1380, Setor 03 - Buritis/RO . CEP 76880-000
Central de Atendimento de Cacoal
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3443-7610 / (69) 98479-8356
Endereço: Avenida Cuiabá, 2025, Centro - Cacoal/RO. CEP 76963-731
Central de Atendimento de Cerejeiras
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3309-8314
Endereço: Avenida das Nações, 2225, Centro - Cerejeiras/RO. CEP 76997-000
Central de Atendimento de Colorado do Oeste
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3341-7713
Endereço: Rua Humaitá, 3879, Centro - Colorado do Oeste/RO. CEP 76993-000
Central de Atendimento de Costa Marques
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3309-8364
WhatsApp: (69) 3309-8364
Endereço: Avenida Chianca, 1061, Centro - Costa Marques/RO. CEP 76937-000
Central de Atendimento de Espigão do Oeste
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3309-8221 / (69) 98471-8373
Endereço: Rua Vale Formoso, 1954, Vista Alegre - Espigão do Oeste/RO. CEP 76974-000
Central de Atendimento de Guajará-Mirim
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3516-4510
WhatsApp: (69) 3516-4510
Endereço: Av. 15 de Novembro, 1981, Serraria - Guajará-Mirim/RO. CEP 76850-000
Central de Atendimento de Jaru
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3521-0213
WhatsApp: (69) 3521-0213
Endereço: Rua Raimundo Cantanhede, 1069, Setor 02 - Jaru/RO. CEP 76890-000
Central de Atendimento de Ji-Paraná
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3411-2910 / (69) 3411-2922
Endereço: Avenida Brasil, 595, Nova Brasília - Ji-Paraná/RO. CEP: 76900-261
Central de Atendimento de Machadinho do Oeste
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3309-8614 / (69) 3309-8621
Endereço: Rua Tocantins, 3029, Centro - Machadinho do Oeste/RO. CEP 76868-000
Central de Atendimento de Nova Brasilândia do Oeste
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3309-8671
WhatsApp: (69) 3309-8671
Endereço: Rua Príncipe da Beira, 1491, Centro - Nova Brasilândia do Oeste/RO. CEP 76958-000,
Central de Atendimento de Ouro Preto do Oeste
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3416-1710
Endereço: Avenida Daniel Comboni, 1480, União - Ouro Preto do Oeste/RO. CEP 76920-000
Central de Atendimento de Pimenta Bueno
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3452-0910
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 1065, Pioneiros - Pimenta Bueno/RO. CEP 76970-000
Central de Atendimento de Porto Velho
E-mail: [email protected]
Telefones: (69) 3309-7000 / (69) 3309-7001 / (69) 3309-7004
Endereço: Av. Pinheiro Machado, 777, Olaria - Porto Velho/RO. CEP 76801-235
Central de Atendimento de Presidente Médici
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3309-8171
Endereço: Avenida Castelo Branco, 2667, Centro - Presidente Médici/RO. CEP: 76916-000
Central de Atendimento de Rolim de Moura
E-mail: [email protected]
Telefone/ WhatsApp: (69) 3449-3710 - Informações gerais
Telefone/ WhatsApp: (69) 3449-3721 - Informações sobre processos da 1ª Vara Cível
Telefone/ WhatsApp: (69) 3449-3722 - Informações sobre processos da 2ª Vara Cível
Telefone/ WhatsApp: (69) 98474-2339 - Informações sobre processos dos Juizados Especiais Cível, Criminal e Fazenda Pública
Endereço: Avenida João Pessoa, 4555, Centro - Rolim de Moura/RO. CEP: 76.940-000
Central de Atendimento de Santa Luzia do Oeste
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3309-8564
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2404, Centro - Santa Luzia do Oeste/RO. CEP 76950-000
Central de Atendimento de São Francisco do Guaporé
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3309-8821
Endereço: Rua São Paulo n.3932, Cidade Baixa - São Francisco do Guaporé/RO. CEP 76935-000
Central de Atendimento de São Miguel do Guaporé
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3309-8771
Endereço: Avenida São Paulo, 1395, Cristo Rei - São Miguel do Guaporé/RO. CEP 76932-000
Central de Atendimento de Vilhena
E-mail: [email protected]
Telefone: (69) 3316-3610
Endereço: Avenida Luiz Mazziero, 4432, Jardim América - Vilhena/RO. CEP 76.980-702
