Startups do Inova Amazônia são selecionadas para ações internacionais no Casa Brasil

Publicada em 30/08/2025 às 10h29
O Sebrae Nacional, em parceria com a ApexBrasil, realizou um processo de curadoria entre as startups participantes do Inova Amazônia para selecionar empresas que terão a oportunidade de integrar uma ação estratégica voltada à inserção no ecossistema de inovação europeu.
Após análise criteriosa, considerando critérios como inovação, sustentabilidade e potencial de internacionalização, apenas cinco startups foram escolhidas em toda a Amazônia Legal. O grupo é formado por:
Unit Carbon (Amapá)
Bio6 Sustentável (Tocantins)
Incarbon do Brasil (Rondônia)
Wood Chat (Acre)
Sintropia Cosméticos (Maranhão)
A iniciativa é focada na bioeconomia, incentivando conexões internacionais com potenciais parceiros, investidores e clientes, além de fortalecer a presença amazônica no cenário global de inovação.
Entre as atividades previstas para a jornada das startups estão:
Matchmaking virtual com curadoria da Casa Brasil;
Mentorias e orientações estratégicas para expansão internacional;
Preparação para participação no Web Summit Lisboa, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo;
Intermediação de conexões internacionais via Sebrae e ApexBrasil.
Para Fabiane Tessari Lima da Silva, fundadora da Incarbon do Brasil, de Rondônia, a seleção representa um marco importante para os empreendedores da região:
“Ter sido selecionado nessa iniciativa é uma grande oportunidade para mostrar ao mundo como a inovação que nasce na Amazônia pode contribuir para soluções sustentáveis em escala global. Estou muito feliz em representar Rondônia e levar nossa tecnologia para novos mercados.”
Segundo Rangel Miranda, Analista de Inovação no Sebrae em Rondônia e Gestor do Projeto Inova Amazônia, a conquista demonstra a força da região no cenário internacional:
“O Inova Amazônia tem o papel de transformar ideias em empreendimentos capazes de gerar impacto positivo e competitividade. Essa seleção, em parceria com a ApexBrasil, mostra que nossas startups têm condições de competir internacionalmente, levando a identidade amazônica e a sustentabilidade como diferenciais.”
Com essa iniciativa, o Sebrae e a ApexBrasil reafirmam o compromisso de projetar soluções amazônicas para o mundo, evidenciando que a região é capaz de aliar inovação, sustentabilidade e geração de negócios de impacto em escala global. A participação de Rondônia, por meio da Incarbon do Brasil, reforça a importância do apoio do Sebrae em Rondônia na construção de oportunidades que ampliam a visibilidade internacional das startups locais.
