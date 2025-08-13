Som na Leste abre vagas para dança criativa, canto coral, teatro e instrumentos

Publicada em 13/08/2025 às 16h42
O Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Som na Leste está oferecendo vagas para diversos cursos nos três turnos (matutino, vespertino e noturno). São duas modalidades: Curso Regular, com duração de dois anos (quatro semestres), e Projeto Musical, com duração de quatro meses.
O Curso Regular é sequencial e o aluno mantém vínculo a cada semestre até concluir a grade curricular, composta por quatro módulos (um por semestre). Já o Projeto Musical é um curso livre, com noções básicas da área escolhida.
Podem se inscrever alunos da rede municipal, estadual, particular e a comunidade em geral, com idade a partir de seis anos. As inscrições devem ser feitas na sede da CMACE Som na Leste, localizada na avenida Mamoré, nº 4263.
As matrículas acontecem entre os dias 11 e 15 de agosto. O Curso Regular inicia imediatamente após a matrícula, e o Projeto Musical começa no dia 18 de agosto.
Vagas disponíveis
Curso Regular
Manhã
-Musicalização Infantil I (8 e 9 anos) – 4 vagas
-Dança Criativa – Infantil (9 a 11 anos) – 16 vagas
-Dança Criativa – Juvenil (12 a 16 anos) – 12 vagas
Tarde
-Canto Coral – Infantil (7 a 11 anos) – 30 vagas
-Canto Coral – Juvenil (12 a 16 anos) – 17 vagas
-Teatro – Juvenil (12 a 16 anos) – 10 vagas
-Dança Criativa – Infantil (6 a 9 anos) – 7 vagas
-Dança Criativa – Juvenil (10 a 16 anos) – 11 vagas
Noite
-Canto Coral – Adulto – 30 vagas
-Teatro – Adulto – 25 vagas
-Dança Ritmos – Adulto – 40 vagas
-Teoria Musical I – Adulto – 60 vagas
Projeto Musical (4 meses)
Manhã
-Piano (11 a 16 anos) – 6 vagas (grupo de 3 alunos)
-Sax (11 a 16 anos) – 7 vagas (individual)
-Teclado (11 a 16 anos) – 8 vagas (individual)
-Guitarra (11 a 16 anos) – 5 vagas (individual)
-Flauta Transversal (11 a 16 anos) – 6 vagas (individual)
-Violão (11 a 16 anos) – 7 vagas (grupo de 3 alunos)
Tarde
-Violão (12 a 16 anos) – 5 vagas (grupo de 5 alunos)
-Guitarra (12 a 16 anos) – 5 vagas (grupo de 5 alunos)
-Piano (13 a 16 anos) – 15 vagas (grupo de 15 alunos)
-Trombone (12 a 16 anos) – 4 vagas (dupla)
Noite
-Bateria – Iniciação Adulto – 15 vagas (grupo de 5 alunos)
-Musicalização – Idoso – 15 vagas (grupo de 15 alunos)
-Piano Adulto – 2 vagas (individual)
-Trombone – Adulto – 6 vagas (dupla)
