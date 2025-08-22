OPINIÃO

SINTERO: O Sindicato que se legitimou nas lutas e nos tribunais — por Daniel Pereira

“Como filiado e fundador do Sintero, não pretendo aqui discutir a decisão judicial sob a ótica do Direito. Minha intenção é mostrar como a entidade conquistou, ao longo de mais de trinta anos, sua legitimidade nas ruas e nos tribunais”