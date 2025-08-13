SINTERO convoca categoria estadual para assembleias simultâneas no dia 14 de agosto

Publicada em 13/08/2025 às 14h03
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) convoca a categoria estadual para participar das Assembleias Gerais Extraordinárias, que serão realizadas simultaneamente nas 11 Regionais do sindicato no dia 14 de agosto de 2025, às 9h em primeira convocação e às 9h30 em segunda convocação, com a pauta única de deliberação sobre a proposta do governo.
Confira os locais de realização:
Regional Apidiá – Avenida Presidente Dutra, nº 880, Centro, Pimenta Bueno
Regional Café – Avenida Cuiabá, nº 1734, Centro, Cacoal
Regional Centro I – Rua Jorge Teixeira, nº 53, Setor 7, Jaru
Regional Centro II – Rua Professor Gerolino Rodrigues de Souza, nº 27, Bairro Alvorada, Ouro Preto do Oeste
Regional Cone Sul – Avenida Capitão Castro, nº 4852, Centro, Vilhena
Regional da Mata – Rua Guaporé, nº 4458, Centro, Rolim de Moura
Regional Estanho – Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 2715, Setor Institucional, Ariquemes
Regional Guaporé – CEEJA Euclides da Cunha, Rua Monteiro Lobato, nº 5059, Centro, Alvorada do Oeste
Regional Mamoré – Avenida 15 de Novembro, nº 2204, Bairro Serraria, Guajará-Mirim
Regional Norte – Rua Rui Barbosa, nº 713, Bairro Arigolândia, Porto Velho
Regional Rio Machado – Rua Hermínio Victoreli, nº 53, Bairro 2 de Abril, Ji-Paraná
A participação massiva da categoria é essencial para decidir coletivamente os rumos da greve e fortalecer a luta por nossos direitos.
Arte: Jacson Pessoa
Comentários
Seja o primeiro a comentar!