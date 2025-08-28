SINJUR homenageia psicólogos do TJRO com evento especial e café da manhã em Porto Velho

Publicada em 28/08/2025 às 08h22
Em alusão ao Dia do Psicólogo, celebrado em 27 de agosto, o Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) promoveu, nesta quarta-feira, uma singela e significativa homenagem aos profissionais da Psicologia que atuam no Poder Judiciário Rondoniense. A programação ocorreu no miniauditório do 4º andar do Fórum Geral de Porto Velho e foi organizada em parceria com o Coordenadoria do Serviço Psicossocial (CSPS1G).
A abertura do evento contou com a participação do juiz Dr. Audarzeam, que destacou a importância do trabalho dos psicólogos no âmbito do Judiciário, especialmente no atendimento humanizado de vítimas, servidores e jurisdicionados. Em seguida, o presidente do SINJUR, André Coelho, enfatizou o compromisso do sindicato em valorizar os profissionais da psicologia e ressaltou a relevância das contribuições desses trabalhadores para o bom funcionamento da Justiça.
“O trabalho dos psicólogos do Tribunal vai muito além da atuação técnica — ele é essencial para garantir um ambiente institucional mais acolhedor, justo e sensível às necessidades humanas. O SINJUR reconhece, apoia e se orgulha de cada um e cada uma que veste essa camisa com empatia e profissionalismo”, afirmou o presidente.
Durante o evento, um grupo de estagiários da área de psicologia também teve espaço para falar sobre suas experiências no estágio supervisionado dentro do Tribunal. Os estudantes relataram o acolhimento recebido pelas equipes e como essa vivência tem sido fundamental para a formação profissional e humana de cada um.
Após os pronunciamentos, os participantes foram convidados a compartilhar um café da manhã coletivo, em um momento de confraternização e integração entre todos os presentes. A iniciativa reforça o compromisso do SINJUR com a promoção de um ambiente institucional mais saudável, colaborativo e atento à saúde mental.
O SINJUR reafirma sua gratidão a todos os psicólogos que atuam com dedicação e sensibilidade em prol da Justiça e da sociedade rondoniense.
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
Comentários
Seja o primeiro a comentar!