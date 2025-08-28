SINDSEF-RO presente nas atividades contra a reforma administrativa na Câmara Federal

Publicada em 28/08/2025 às 14h14
O Sindsef/RO, junto a demais entidades sindicais filiadas à Condsef/Fenadsef, à Aliança das Três Esferas e ao Fonasefe, intensificou a mobilização contra a reforma administrativa, que ameaça impor retrocessos ao serviço público, entre eles o aumento das contratações temporárias, retirada de direitos da maioria da população e precarização de serviço público.
Representando o Sindsef/RO, as diretoras Flávia Hiromi Takahashi, Eliete de Almeida Azevedo, Eva Bezerra de Souza e a secretária da Coordenação Regional em Vilhena, Janete do Nascimento, participaram das ações realizadas nesta quarta-feira (27/08) na Câmara Federal. Durante o ato, houve panfletagem de materiais informativos nos corredores da Casa Legislativa, dialogando com parlamentares e a sociedade sobre os riscos da proposta.
O debate sobre a reforma voltou a ganhar destaque no Congresso após a presidência da Câmara dos Deputados agendar, para o próximo dia 3 de setembro, uma audiência pública no plenário. Diferente da PEC 32, apresentada no governo anterior, o atual presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), instituiu um grupo de trabalho sob coordenação do relator, deputado Pedro Paulo (MDB-RJ).
Embora ainda não tenha apresentado os dois projetos de lei e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que comporão o conjunto da reforma, a expectativa é de que os textos sejam divulgados a partir da próxima semana.
Entre os principais pontos de crítica à reforma administrativa, as entidades destacam:
Fim da estabilidade para servidores públicos;
Ampliação de contratos temporários e terceirizações;
Desvinculação de saúde, educação e previdência do orçamento;
Manutenção de privilégios de parlamentares e militares;
Permanência de emendas parlamentares bilionárias sem transparência.
O Sindsef reforça que seguirá mobilizado em Brasília e nos estados, pressionando para que qualquer proposta de reforma administrativa não tenha como foco o enfraquecimento dos servidores públicos nem a precarização do serviço prestado à população.
