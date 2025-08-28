SINDSEF-RO doa tampinhas para a Campanha Tampinhas e Lacres do Amor da AVCC

Publicada em 28/08/2025 às 11h38
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO) realizou a doação de centenas de tampinhas plásticas à Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Porto Velho (AVCC), em apoio à campanha “Tampinhas e Lacres do Amor”.
As tampinhas foram arrecadadas na sede administrativa do Sindsef, em Porto Velho, por meio da colaboração de filiados, diretores, servidores e voluntários que abraçaram a causa.
A entrega foi feita pelo presidente da entidade, Almir José Silva, que destacou o compromisso social do sindicato. “A campanha de recolhimento continua. Queremos incentivar que mais doações sejam feitas em todas as unidades do Sindsef, pois ajudar é um gesto de amor”, afirmou.
A AVCC destina os recursos arrecadados com a venda das tampinhas para manter projetos de assistência a pessoas em tratamento contra o câncer e seus familiares, fortalecendo a rede de apoio e solidariedade em Rondônia.
