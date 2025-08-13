Show de Prêmios do Dia dos Pais reúne música, sorteios e alegria em Guajará-Mirim

Publicada em 13/08/2025 às 15h46
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS, promoveu no último sábado, 9 de agosto, uma tarde especial em homenagem a todos os pais do município. O evento, realizado no Parque Circuito, contou com música ao vivo, sorteios gratuitos e momentos de confraternização, reunindo famílias em um clima de festa e união.
Sorteio de Prêmios
Durante a programação, foram sorteados diversos prêmios para os pais presentes, incluindo:
Churrasqueira; Bicicleta; Caixa de ferramentas; Tanquinho; PIX de R$ 300,00; PIX de R$ 500,00; PIX de R$ 1.000,00; e Brindes surpresas.
Música e diversão para toda a família
Além do bingo e dos prêmios, a festa teve apresentações musicais e um ambiente acolhedor, cuidadosamente preparado para valorizar e celebrar o Dia dos Pais. As crianças também tiveram espaço para lazer e entretenimento, garantindo diversão para toda a família.
Valorizando o papel dos pais
A secretária da SEMTAS e primeira-dama, Laís Selvita Barros Pinheiro de Oliveira, destacou que a iniciativa segue o mesmo formato de sucesso da comemoração do Dia das Mães, reforçando o compromisso da gestão municipal em reconhecer a importância dos pais na comunidade guajaramirense.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!