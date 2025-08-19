Semes oferece escolinhas de futebol atendendo a determinação do prefeito Affonso

Publicada em 19/08/2025 às 14h10
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes), está oferecendo gratuitamente escolinhas de futebol em diversos bairros e distritos da cidade, atendendo mais de 300 alunos. O projeto é voltado para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, com o objetivo de formar atletas, estimular o desenvolvimento cognitivo, motor e emocional, além de promover a socialização e a formação de cidadãos conscientes e participativos.
De acordo com o secretário municipal de Esportes, Alessandro Barroso, os resultados alcançados com os alunos têm superado as expectativas. “Além do aprimoramento físico, a prática do futebol auxilia diretamente no desenvolvimento da criança e do adolescente. É uma atividade que desenvolve habilidades motoras como locomoção, coordenação, domínio da bola, manipulação e equilíbrio, por meio de movimentos específicos. Também contribui para a concentração, já que a criança aprende a prestar atenção em vários detalhes ao mesmo tempo, e favorece a socialização entre os praticantes”, destacou.
As escolinhas contam com professores capacitados, apoio de parceiros e materiais esportivos para o bom funcionamento das atividades. Atualmente, funcionam em locais como o Instituto Kaleo, Bairro São Francisco, Capelasso, Cedel BNH, Copas Verdes, Park Amazonas, Jardim dos Migrantes, Ginásio Adão Lamota, Jardim das Seringueiras, Colégio CTPM e distrito de Nova Colina. As matrículas podem ser realizadas a qualquer momento diretamente com a coordenação local.
O secretário Alessandro reforçou, que o projeto fortalece a política de inserção e inclusão da gestão do prefeito Affonso Cândido, promovendo bem-estar e qualidade de vida às comunidades atendidas. Além das modalidades de Futebol de Campo, Suíço e Futsal, a secretaria também oferece aulas de Basquete, Vôlei e Dança para os interessados.
