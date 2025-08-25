Sema promove programação do Agosto Lilás com palestra e café da manhã
Por André Oliveira
Publicada em 25/08/2025 às 16h16
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), por meio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), realizou nesta segunda-feira (25), uma programação especial em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

A programação teve início com a palestra ministrada pela psicóloga do Centro De Referência Especializado de Assistência Social no Atendimento Às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica (Creas Mulher), Michelle Domingues, que abordou temas relacionados à prevenção, enfrentamento à violência doméstica e os mecanismos de proteção às mulheres.

“A gente veio falar um pouco sobre essa prevenção, explicando que a Prefeitura de Porto Velho tem um local de atendimento para essas mulheres. E ainda é de extrema importância essa divulgação, pois muitas mulheres que são vítimas, não sabem que a Prefeitura oferece esse apoio psicossocial”, disse a psicóloga.

Além disso, durante a palestra, a psicóloga do Creas Mulher falou sobre a Lei Maria da Penha, considerada um dos maiores marcos de proteção aos direitos das mulheres no Brasil. Outro ponto em destaque foi sobre os tipos de violências: doméstica, física, moral e sexual. A intenção da Sema, é transformar o ambiente como ferramenta de acolhimento no ambiente de trabalho e o fortalecimento de combate à violência contra a mulher.

De acordo com a Diretora do Departamento de Gestão de Políticas Ambientais (Sema), Joana Oliveira, o evento reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a promoção dos direitos das mulheres e a construção de uma sociedade mais justa e principalmente igualitária.

“A ação de hoje foi realizada por meio da Cipa, e por isso resolvemos trazer as mulheres para um dialogo, bate-papo e ainda por isso convidados a Michelle Domingues para esse encontro importante para nossa secretaria. Por isso, a nossa intenção é sensibilizar e informar sobre a importância da denúncia, da rede de apoio e da valorização da vida de todas as mulheres”, concluiu a diretora.

Após a palestra, as mulheres participaram também de um café da manhã preparado especialmente para este momento. Vale destacar que a Cipa é um grupo formado por representantes dos empregados e do empregador dentro de uma empresa, previsto pela legislação trabalhista brasileira (Norma Regulamentadora nº 5 – NR-5). Entre as funções estão: prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, promover ações que melhorem a saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores, realizar campanhas educativas e outras ações de conscientização.

A Prefeitura de Porto Velho, reitera o compromisso com orientação, proteção e acompanhamento das mulheres no Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), através da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), que funciona das 8h às 18h, na rua Geraldo Ferreira, 2176, Agenor de Carvalho, dentro do Creas no plantão social com acolhimento as mulheres.

