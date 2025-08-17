Seletiva JIR 2025 define representantes de Porto Velho no xadrez masculino e feminino

Publicada em 17/08/2025 às 09h50
Porto Velho conheceu neste sábado (16) os enxadristas que irão representar a capital nos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR 2025). A seletiva municipal reuniu atletas experientes e jovens promessas, em confrontos equilibrados decididos nos critérios de desempate.
No masculino, o destaque foi o MN Jefferson Ryan Ferreira da Silva, que conquistou a liderança isolada após seis rodadas. O mestre demonstrou uma abordagem estratégica madura, inspirada nos ensinamentos de Mikhail Botvinnik, descritos por Garry Kasparov em Meus Grandes Predecessores. Sua consistência garantiu a primeira colocação com autoridade.
A equipe titular será composta ainda por Luis Eduardo Fiori e Célio Valdemar Marques Dourado, que perderam apenas para o campeão, além de Vinícius Rian Rodrigues da Silva, que terminou empatado em pontos, e João Edson Costa Maciel Júnior, aluno promissor de Jefferson na Escola Murilo Braga.
🔹 Destaque: Disciplinado e fiel às orientações de seu mestre, João Edson declarou ter se sentido confortável em jogar exatamente o que havia treinado, demonstrando maturidade competitiva. Sua única derrota foi para o vice-campeão, mostrando que está preparado para assumir papel de destaque no futuro da equipe.
Os suplentes serão Jânio Silva dos Santos (1º suplente) e MN Alex Aécio de Sousa (2º suplente).
No feminino, a campeã foi Kamilla Hellmann Cardoso, que venceu todas as partidas. Também integram a equipe Luna Thaís Carmo de Souza, Eduarda Eloana Ferreira Santana, Akriscia Martins Sluzarski e Adalzisa Noemia Hellmann Cardoso.
A seletiva evidenciou o equilíbrio entre estilos distintos: jogadores de preparação teórica em aberturas e enxadristas de perfil tático-combativo. No fim, prevaleceu o jogo estratégico, garantindo uma equipe renovada e forte para representar Porto Velho no JIR 2025.
Equipe Masculina:
Jefferson Ryan Ferreira da Silva (MN)
Luis Eduardo Fiori
Célio Valdemar Marques Dourado
Vinícius Rian Rodrigues da Silva
João Edson Costa Maciel Júnior
Suplentes: 1º Jânio Silva dos Santos; 2º Alex Aécio de Sousa (MN).
Equipe Feminina:
Kamilla Hellmann Cardoso
Luna Thaís Carmo de Souza
Eduarda Eloana Ferreira Santana
Akriscia Martins Sluzarski
Adalzisa Noemia Hellmann Cardoso
