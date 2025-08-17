Seletiva JIR 2025 define representantes de Porto Velho no xadrez masculino e feminino
Por Assessoria
Publicada em 17/08/2025 às 09h50
Nos acompanhe pelo Google News

 Porto Velho conheceu neste sábado (16) os enxadristas que irão representar a capital nos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR 2025). A seletiva municipal reuniu atletas experientes e jovens promessas, em confrontos equilibrados decididos nos critérios de desempate.

No masculino, o destaque foi o MN Jefferson Ryan Ferreira da Silva, que conquistou a liderança isolada após seis rodadas. O mestre demonstrou uma abordagem estratégica madura, inspirada nos ensinamentos de Mikhail Botvinnik, descritos por Garry Kasparov em Meus Grandes Predecessores. Sua consistência garantiu a primeira colocação com autoridade.

A equipe titular será composta ainda por Luis Eduardo Fiori e Célio Valdemar Marques Dourado, que perderam apenas para o campeão, além de Vinícius Rian Rodrigues da Silva, que terminou empatado em pontos, e João Edson Costa Maciel Júnior, aluno promissor de Jefferson na Escola Murilo Braga.

🔹 Destaque: Disciplinado e fiel às orientações de seu mestre, João Edson declarou ter se sentido confortável em jogar exatamente o que havia treinado, demonstrando maturidade competitiva. Sua única derrota foi para o vice-campeão, mostrando que está preparado para assumir papel de destaque no futuro da equipe.

Os suplentes serão Jânio Silva dos Santos (1º suplente) e MN Alex Aécio de Sousa (2º suplente).

No feminino, a campeã foi Kamilla Hellmann Cardoso, que venceu todas as partidas. Também integram a equipe Luna Thaís Carmo de Souza, Eduarda Eloana Ferreira Santana, Akriscia Martins Sluzarski e Adalzisa Noemia Hellmann Cardoso.

A seletiva evidenciou o equilíbrio entre estilos distintos: jogadores de preparação teórica em aberturas e enxadristas de perfil tático-combativo. No fim, prevaleceu o jogo estratégico, garantindo uma equipe renovada e forte para representar Porto Velho no JIR 2025.

Equipe Masculina:

Jefferson Ryan Ferreira da Silva (MN)

Luis Eduardo Fiori

Célio Valdemar Marques Dourado

Vinícius Rian Rodrigues da Silva

João Edson Costa Maciel Júnior
Suplentes: 1º Jânio Silva dos Santos; 2º Alex Aécio de Sousa (MN).


Equipe Feminina:

Kamilla Hellmann Cardoso

Luna Thaís Carmo de Souza

Eduarda Eloana Ferreira Santana

Akriscia Martins Sluzarski

Adalzisa Noemia Hellmann Cardoso

Esportes Xadrez
Imprimir imprimir