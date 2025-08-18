Seletiva de xadrez em Porto Velho escolhe atletas para os Jogos Intermunicipais de Rondônia

Publicada em 18/08/2025 às 16h29
Xadrez corre nas veias da família Hellmann
O xadrez corre nas veias da família Hellmann, a exemplo de Adalzisa Noemia Hellmann e sua filha Kamilla Hellmann, ambas competiram por uma vaga feminina no Time Porto Velho do JIR. “Essa competição é bastante importante, vai selecionar os enxadristas que vão representar o município, incentivando o esporte de Porto Velho”, comentou a matriarca.
Realizada neste sábado (16), a seletiva de xadrez ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), na Vila Olímpica Chiquilito Erse, em parceria com a Confederação Brasileira de Xadrez (CBX). A competição selecionou cinco enxadristas para o time feminino e cinco para o time masculino, que representarão o Time Porto Velho nos Jogos Intermunicipais de Rondônia 2025, que acontecerá em Ji-Paraná em setembro.
Seletiva ocorreu na sede da Semtel, na Vila Olímpica Chiquilito Erse
"Nosso objetivo sempre será promover o acesso democrático ao esporte, fomentando competições e dando o apoio necessário para que nossos atletas cheguem ao pódio. Seja nos programas de esporte ou qualidade de vida, a Semtel trabalha para que pessoas de todas as idades estejam ativas nos esportes que tem afinidade”, destacou o secretário da pasta, Paulo Moraes Júnior.
O árbitro Rogério Kester, da CBX, conduziu os trabalhos e agradeceu a Semtel por promover uma competição de qualidade e justa dentro das leis do xadrez. “A Federação de Xadrez do Estado está coordenando os trabalhos, promovendo uma competição justa para nossos atletas, para representar a cidade de Porto Velho nos Jogos Intermunicipais de Rondônia 2025”.
José Roberto Specht firmou o compromisso da Semtel em sediar a competição e coordenar junto a CBX
O diretor de Esporte e Lazer (DEL), José Roberto Specht, firmou o compromisso da Semtel em sediar a competição e coordenar junto a CBX. “Estamos realizando a seletiva aqui na sede da Semtel e nosso intuito é selecionar os melhores atletas para representar Porto Velho no JIR”.
DESTAQUES
João Edson declarou ter se sentido confortável em jogar e sua única derrota foi para o vice-campeão, mostrando que está preparado para assumir papel de destaque no futuro da equipe. No feminino, a campeã foi Kamilla Hellmann Cardoso, que venceu todas as partidas.
Árbitro Rogério Kester, da CBX, conduziu os trabalhos
A seletiva evidenciou o equilíbrio entre estilos distintos: jogadores de preparação teórica em aberturas e enxadristas de perfil tático combativo. No fim, prevaleceu o jogo estratégico, garantindo uma equipe renovada e forte para representar Porto Velho no JIR 2025.
EQUIPE MASCULINA
Jefferson Ryan Ferreira da Silva (MN)
Luis Eduardo Fiori
Célio Valdemar Marques Dourado
Vinícius Rian Rodrigues da Silva
João Edson Costa Maciel Júnior
Suplentes: 1º Jânio Silva dos Santos; 2º Alex Aécio de Sousa (MN).
EQUIPE FEMININA
Kamilla Hellmann Cardoso
Luna Thaís Carmo de Souza
Eduarda Eloana Ferreira Santana
Akriscia Martins Sluzarski
Adalzisa Noemia Hellmann Cardoso
Foto: Isabella Leite
