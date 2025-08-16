Segunda rodada da Copa Sênior do Pacarana acontecerá neste domingo, dia 17

Publicada em 16/08/2025 às 11h27
Neste domingo a partir das 19:00 horas tem inicio dos jogos validos pela 2ª rodada da Copa de Futebol Sênior do Pacarana. Com a liderança provisória da equipe indígena do Capitão Cardoso a rodada promete ser bastante disputada pelas equipes que buscam a sua reabilitação.
A única equipe a vencer na rodada inicial, o time do Capitão Cardoso vem para um novo desafio, agora enfrentando o Espigãonews que empatou com o Posto Sedi e também busca sua reabilitação na competição e vai firme em busca da vitória para assumir a ponta da competição.
Por outro ado o time do Idaron que tem o atleta Fabio como artilheiro da Copa, vai desesperada atrás de um resultado positivo pra não ver os adversários se distanciarem na pontuação.
Devido a essa pecularidades, essa partida entre Idaron e Posto Sedi promete ser bastante disputada. A novidade desta rodada fica por conta de todas as quatro equipes estarem estreando seus novos uniformes, graças ao apoio do deputado Cassio Góis (PSD) em parceria com o vereador Bahia (PL) que contemplou todas as equipes participantes com as novas camisas.
Portanto fica o convite a população do distrito do Pacarana e comunidades vizinhas, domingo todos os caminhos apontam para a direção da “Arena da Igreja” para a realização de mais uma rodada desse importante evento esportivo na comunidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!