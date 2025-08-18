Segunda etapa do Circuito Rondoniense de Jiu-Jitsu reune mais de 660 atletas e agita Ji-Paraná

Publicada em 18/08/2025 às 11h49
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes), sediou, nos dias 16 e 17 de agosto, no Ginásio de Esportes Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão), a segunda etapa do Circuito Rondoniense de Jiu-Jitsu. O evento reuniu mais de 660 atletas, com idades entre 4 e 60 anos, disputando em mais de 20 categorias.
De acordo com George Márcio, presidente da Federação de Jiu-Jitsu de Rondônia, a realização da etapa é fundamental para fortalecer e expandir a modalidade no Estado, ampliando as oportunidades para atletas de diferentes regiões.
O secretário municipal de Esportes, Alessandro Barroso, destacou o apoio da Prefeitura à competição. “É importante incentivar a prática de diversas modalidades esportivas em nossos espaços. Além de movimentar o esporte, eventos como este também impulsionam a economia local”, afirmou.
A etapa contou com a participação de atletas de cidades de Rondônia e do Amazonas. Em 2025, o circuito terá cinco etapas, iniciando em Porto Velho, com objetivo de somar pontos para o ranking estadual e garantir apoio em competições nacionais e internacionais.
