BOMBORDEIO

Rússia realiza cerca de 450 ataques nas últimas 24 horas, diz Kiev

A Rússia efetuou cerca de 450 ataques nas últimas 24 horas em Zaporijia (sul) e em outras regiões da Ucrânia que causaram vários feridos e danos materiais, anunciaram hoje as autoridades ucranianas