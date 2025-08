JI-PARANÁ

Ruas do bairro JK recebem patrolamento e cascalhamento conforme recomendação do prefeito Affonso

As intervenções no bairro JK incluem a limpeza de valetas, seguida do nivelamento e aplicação de cascalho em trechos críticos, como na rua Sebastião Geraldo, entre as ruas Marília e Paranaguá