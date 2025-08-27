Rondônia brilha no Prêmio Sebrae Amazônia de Música

Publicada em 27/08/2025 às 17h01
Na última terça-feira (26), o prestigiado Theatro da Paz, em Belém (PA), recebeu a edição 2025 do Prêmio Sebrae Amazônia de Música, uma noite de celebração da diversidade cultural e do talento artístico da região. E Rondônia fez história: com cinco indicações, o estado conquistou dois prêmios, reforçando sua força no cenário musical amazônico.
A cantora Gabriê, que concorria nas categorias Pop e MPB, conquistou o prêmio de Melhor Artista Pop, encantando o público com sua presença marcante e a potência de sua voz. Em seu discurso, emocionada, destacou a relevância da conquista em sua trajetória e para tantas outras mulheres artistas:
“Esse prêmio representa muito para mim enquanto artista e enquanto mulher. Nós sabemos que precisamos correr duas vezes, entregar duas, três vezes mais. Que esse reconhecimento chegue a todas as mulheres e artistas da minha terra. A Amazônia é música, é arte, é pop também. Nós estamos provando isso para o mundo.”
Já a pianista Patrícia Yamazaki brilhou ao receber o prêmio de Melhor Solista Erudita, agradecendo ao Sebrae pelo incentivo e à plateia pelo reconhecimento:
“Quero muito agradecer esse prêmio porque ele é para Rondônia, representando todos que acreditam no que nós fazemos no nosso estado. Rondônia tem cultura, tem vários estilos musicais, e eu estou muito feliz e honrada de poder levar esse reconhecimento para nossa terra.”
O artista Vision Apache, que representou o estado na categoria Música Urbana, também marcou presença com força e originalidade, mesmo sem levar o troféu para casa, reiterou sua gratidão ao apoio do Sebrae e destacando a importância de Rondônia estar representada entre os grandes nomes da música amazônica.
O maestro Marcelo Carvalho, fundador e diretor da Orquestra Villa-Lobos de Porto Velho e da Escola de Música Villa-Lobos, também marcou presença na cerimônia de premiação. Marcelo contribuiu como um dos curadores do Prêmio Sebrae Amazônia de Música, reforçando a importância da curadoria especializada na valorização dos talentos da região.
Este ano, o prêmio homenageou a cantora Joelma, e os artistas convidados subiram ao palco em performances que revisitaram clássicos da sua carreira, reforçando o elo entre tradição e inovação na música da Amazônia.
Além da homenagem, o evento reafirmou sua missão: valorizar a identidade regional e dar projeção nacional à produção artística da Amazônia. A iniciativa é realizada pelo Sebrae, com patrocínio do Banpará (via Lei Rouanet) e da Equatorial Pará (via Lei Semear, do Governo do Estado), reunindo ainda os Sebrae da Região Norte, Maranhão e Mato Grosso como parceiros estratégicos. Rondônia contou com cinco indicações e três artistas representando o estado, confirmando sua relevância no circuito cultural.
Os resultados conquistados pelos artistas reforçam a importância do Sebrae em Rondônia no incentivo à cultura e no fortalecimento da presença artística do estado no cenário nacional. Ao apoiar talentos locais, o Sebrae contribui não apenas para o crescimento individual dos artistas, mas também para a valorização da identidade cultural rondoniense e amazônica.
