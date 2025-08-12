Reserva Extrativista Lago do Cuniã acelera para se tornar referência nacional em turismo comunitário

Publicada em 12/08/2025 às 11h08
A Reserva Extrativista (Resex) Lago do Cuniã, localizada a 100 km de Porto Velho, vive um momento histórico. Formada por quatro núcleos comunitários: Pupunha, Neves, Silva Lopes e Araçá. A área é um mosaico natural onde lago, lagoas, igarapés, igapós, castanheiras centenárias e rica biodiversidade convivem em equilíbrio. Desde sua criação, a Resex se consolidou como um espaço de conservação ambiental e valorização do modo de vida ribeirinho. Agora, avança para conquistar seu espaço no cenário nacional como destino de turismo de base comunitária (TBC).
O TBC é um modelo em que as comunidades locais assumem o protagonismo na gestão da atividade turística, apresentando aos visitantes sua cultura, saberes tradicionais e cotidiano. Mais do que gerar renda, é uma forma de fortalecer a identidade local, promover inclusão social e preservar o meio ambiente. No caso da Resex Lago do Cuniã, isso se traduz em vivências autênticas, como manejo sustentável, trilhas na floresta, observação da fauna e participação em atividades extrativistas, sempre com respeito à natureza e à cultura local.
Essa nova fase ganhou impulso com a chegada do consultor Sidnei Varanis, especialista em TBC, que lidera o “sprint final”, a etapa decisiva para colocar a Resex no mapa do turismo nacional. “Estamos no momento de aceleração, onde cada ação é estratégica para garantir que o produto turístico seja lançado com qualidade, organização e visibilidade”, afirma Varanis.
O avanço é resultado de uma sólida rede de parcerias que reúne a Associação de Moradores (ASMOCUN), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Sebrae em Rondônia, a Prefeitura de Porto Velho (através da SEMTEL), Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e a Federação do Comércio de Rondônia (Fecomércio-RO). O Sebrae em Rondônia tem papel estratégico nesse processo, atuando como articulador, orientador e capacitando os moradores para a gestão eficiente do turismo comunitário. A Instituição oferece suporte técnico, promove oficinas e treinamentos, contribui para a formalização dos empreendedores e apoia a criação de produtos turísticos competitivos, fortalecendo a economia local de forma sustentável.
Entre as ações já realizadas ou em andamento, destacam-se:
Mapeamento turístico dos atrativos, serviços e potencialidades de cada núcleo comunitário; Oficina de planejamento estratégico da governança, definindo missão, visão, valores e plano de ação; Aplicação de análise de governança para identificar pontos fortes e melhorias necessárias; Criação de cadastros de piloteiros e transportadores, formalizando e organizando os serviços; Preparação do Famtour (viagem de familiarização) para setembro, que apresentará o destino a operadores e agentes de turismo; Fortalecimento da comunicação e promoção da Resex como destino de ecoturismo e turismo de experiência e Capacitações em condução de visitantes, gestão de negócios e comercialização turística.
Os próximos passos incluem a conclusão do documento de planejamento estratégico, a definição dos roteiros de visitação, a formalização dos prestadores de serviços e a criação de material promocional para o lançamento oficial no mercado.
Com um cenário promissor, o apoio de parceiros institucionais e o protagonismo comunitário, a expectativa é que, em breve, a Resex Lago do Cuniã se consolide como um dos destinos mais autênticos e sustentáveis da Amazônia brasileira unindo conservação, cultura e geração de renda para quem vive e protege essa riqueza natural.
O trabalho realizado na Resex Lago do Cuniã é um exemplo de como o Sebrae em Rondônia atua para transformar potencialidades locais em oportunidades reais de desenvolvimento. Ao estimular o empreendedorismo comunitário, fortalecer a organização social e conectar territórios a mercados, o Sebrae contribui para que Rondônia avance como referência nacional em turismo sustentável, mostrando que preservar e prosperar podem caminhar juntos.
