Regulariza Ji-Paraná será na sexta-feira, 29, no Distrito de Nova Colina

Publicada em 28/08/2025 às 16h05
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação (Semurfh), para atualização e cadastramento de imóveis do Distrito de Nova Colina. Os atendimentos serão realizados das 7h às 17h, do dia 29 de agosto, na sede da Escola Estadual Tupã.
De acordo com secretário da Semurfh, Antônio Marcos dos Santos, o Fuskão, as orientações sobre cadastramentos imobiliários e atualização cadastral Regulariza Jipa serão gratuitas. A prestação dos serviços ocorrerá por ordem de chegada, segundo ele, haverá prioridade para idosos e pessoas com deficiência (PcD).
“As pessoas devem trazer documentos como RG, CPF [ou CNH], certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e contratos dos imóveis. Sem esses documentos não será possível realizar o atendimento”, lembrou Fuskão.
A Semurfh vai oferecer o trabalho de georreferenciamento (com ortoimagem) para localização dos imóveis. Nele, os agentes não precisam se colocar para realizar a vistoria “in loco”. Idosos e deficientes físicos terão atenção preferencial, inclusive para solicitação de isenção de impostos e taxas. Regulariza Jipa será realizado para atender moradores de 52 núcleos informais de loteamentos do município.
A iniciativa já ocorreu no Distrito de Londrina e para donos de imóveis do bairro Santa Marta (antigo loteamento Geraldo Alvim). Neles, houve o cadastramento de mais de mil terrenos. “O prefeito Affonso Cândido [PL] determinou que todos os moradores de Ji-Paraná tivessem os imóveis regularizados, e é isso que estamos fazendo”, assegurou o secretário.
Fotos: Jefferson Baltar
