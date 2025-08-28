Recém-inaugurada, USF Três Marias leva atendimento à comunidade desassistida há mais de uma década

Publicada em 28/08/2025 às 08h48
Responsável por atender um expressivo número de famílias na zona Leste de Porto Velho, a Unidade de Saúde da Família (USF) Três Marias já faz parte da rotina de milhares de porto-velhenses que aguardaram por 13 anos a presença efetiva do poder público em sua comunidade, a fim de sanar demandas urgentes da saúde pública local.
Com a ativação da USF Três Marias, bairros como Lagoinha, Três Marias e adjacências passam a contar com o trabalho dos agentes comunitários de saúde (ACS), responsáveis pelo primeiro atendimento e encaminhamento dos pacientes ao corpo médico.
Segundo Tânia Regina, servidora da unidade, duas equipes médicas completas já estão atuando. Além dos atendimentos programados a partir do levantamento comunitário, a unidade também vem absorvendo a demanda espontânea.
“O paciente chega, é atendido pelo clínico e, caso seja necessária uma especialidade, temos o setor de regulação que faz o encaminhamento. Além do atendimento médico, oferecemos vacinação, nebulização, curativos, enfermagem e atendimento odontológico”, explicou Tânia Regina.
A avaliação dos moradores tem sido bastante positiva. Manoel Pereira Passos, morador do bairro Lagoinha, destacou a agilidade do serviço. “Isso está sendo ótimo para quem mora nas proximidades. Graças a Deus temos essa unidade nova. Está tudo excelente, eu vim para marcar uma consulta e já consegui ser atendido pelo médico. Normalmente demora alguns dias, mas aqui foi imediato”, relatou.
Para Vital Holanda, do bairro Três Marias, a nova unidade é um verdadeiro presente para a comunidade. “Esse posto aqui é muito bem-vindo. O atendimento é nota dez, tudo maravilhoso. Os médicos e servidores trabalham de forma exemplar. Sempre tive muita dificuldade em acessar atendimento de saúde, agora temos esse suporte perto de casa”, comemorou.
A médica plantonista Ana Paula Fernandes reforçou o impacto da USF na melhoria da qualidade de vida da população. “O atendimento agora é rápido e chega a uma população que vivia em uma área descoberta, o que ajuda a desafogar o sistema. Não tenho dúvidas de que a qualidade de vida de toda essa região será impulsionada, pois contamos com profissionais capacitados atuando no local”, destacou.
A USF Três Marias funciona nos turnos da manhã e da tarde. A expectativa é que a unidade receba novos investimentos em parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, possibilitando a ampliação dos atendimentos e dos serviços ofertados à comunidade.
