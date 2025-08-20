Quartas de finais agitam as noites do futebol de várzea de Porto Velho

Publicada em 20/08/2025 às 09h15
A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) está trazendo novas emoções para as noites de Porto Velho com a Copa Madeirão - Grupo HO de Futebol de Várzea, que iniciou em junho com 70 times e está chegando na 5ª fase - quartas de finais. A grande final será no dia 30 de agosto no Campo do 13.
A Copa Madeirão de Futebol de Várzea conta com patrocinadores locais que incentivam o esporte, como o Grupo HO, que premiará o primeiro lugar com R$ 10mil, e o Ecoparque Porto Velho, que premiará o segundo colocado com R$ 5mil. Ao final da competição, haverá, ainda, prêmios para artilheiro da competição, melhor técnico, melhor goleiro e jogador destaque.
“Estamos animados com as fases da Copa Madeirão avançando nas noites de Porto Velho. O estímulo da Prefeitura de Porto Velho a uma competição saudável, em equipes, com torcidas e muita adrenalina”, ressaltou o titular da pasta, Paulo Moraes Júnior.
As quartas de finais iniciam nesta terça-feira (19), conforme abaixo:
Terça-feira (19/8) - Campo do 13
19h30 - Embratel FC x Real São Sebastião
21h - VIP FC x Galacticos
Sexta-feira (22/8) - Campo do 13
19h30 - Garra Corinthiana x Pinheiro FC
21h - Madeirão Disfruta x São Sebastião FC
Acesse a tabela completa de jogos aqui.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!