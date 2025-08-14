Projeto Rural Show Educa leva alunos para aula de campo sobre agricultura e meio ambiente

Publicada em 14/08/2025 às 08h28
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) e em parceria com a Autarquia de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), iniciou na manhã desta quarta-feira (13) o Projeto Rural Show Educa: Cultivando Conhecimento. A primeira turma a participar foi composta por alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Jandinei Cella. O objetivo do projeto é sensibilizar, conscientizar e ensinar crianças sobre todas as etapas da produção agrícola, desde o preparo do solo até a colheita, além de abordar temas ligados à preservação ambiental.
Logo cedo, com autorização dos pais, os estudantes embarcaram em um ônibus com destino ao Centro Tecnológico Vandeci Rack. No local, puderam conhecer a Vitrine Tecnológica da Emater-RO e acompanhar de perto o trabalho desenvolvido pelos técnicos.
Segundo o secretário municipal de Agricultura, Marcus Candido, os alunos receberam orientações sobre o plantio, cultivo e colheita de café, cacau, abacaxi, feijão, cana-de-açúcar e outras culturas. Também aprenderam sobre recuperação de áreas degradadas, biomas, mudanças climáticas, queimadas, poluição, biodiversidade e preservação dos ecossistemas. “O Projeto Rural Show Educa busca resgatar conhecimentos básicos e transmiti-los às nossas crianças. Os temas despertaram a curiosidade e renderam muitas perguntas, permitindo que os alunos compreendessem cada etapa do processo”, destacou o secretário.
A equipe técnica da Semagri elaborou um cronograma que contempla várias escolas do município. Seguindo o calendário escolar, a expectativa é atender a maior parte dos estudantes até o final do ano.
No encerramento da visita, as crianças participaram de um lanche e compartilharam o quanto ficaram impressionadas com as novidades aprendidas, principalmente sobre a importância de recuperar nascentes, matas ciliares e áreas degradadas, além de promover ações contínuas de preservação ambiental.
