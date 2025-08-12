Projeto Cine Escola leva alunos de Porto Velho ao cinema e transforma sonho em realidade

Publicada em 12/08/2025 às 10h45
“Quando eu chegar em casa, vou contar para a minha mãe que realizei um sonho: fui ao cinema pela primeira vez. Quero agradecer ao prefeito Léo Moraes por esse dia tão especial”. As palavras, ditas com brilho nos olhos e um sorriso tímido, são de Brenda Emanuelle, 9 anos, aluna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Waldey, no bairro Nacional. Na tarde de segunda-feira (11), Dia do Estudante, ela e dezenas de colegas viveram a experiência que ficará para sempre na memória.
A estreia de Brenda no mundo mágico das telonas aconteceu no Cine Veneza, que abriu as portas para receber cerca de 200 crianças das escolas Professor Waldey (Nacional) e Jerusalém da Amazônia. Foi o início do Projeto “Cine Escola”, uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que transforma a ida ao cinema em uma aula viva de cultura e conhecimento.
Entre os pequenos espectadores, Thaylon Cristopher, também de 9 anos, não escondia a felicidade. “Eu nunca tinha ido ao cinema. É muito legal estar aqui e ver o filme desse jeito, com pipoca e tudo”, disse, enquanto observava a tela gigante com admiração.
O prefeito Léo Moraes destacou a importância de tornar o momento inesquecível para os estudantes. “Hoje nós iniciamos o projeto Cine Escola, que tem o objetivo de oferecer uma tarde memorável e lúdica para as crianças. Muitas delas nunca tiveram a oportunidade de conhecer o cinema. Aqui, com pipoca, suco e água, elas podem viajar sem sair de Porto Velho e vislumbrar novos horizontes. Até o final do próximo ano, queremos atender todas as crianças da rede municipal de ensino”.
O Cine Escola chega com o tema “Janelas para o Mundo: Cultura e Aprendizagem Através do Cinema”. Ao longo do ano letivo, estudantes terão transporte, lanche e filmes especialmente selecionados para dialogar com os conteúdos trabalhados em sala de aula. Após as sessões, atividades pedagógicas vão incentivar debates, reflexões e produções artísticas.
O secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, reforçou que o projeto vai muito além da diversão. “É democratizar o espaço cultural que a nossa cidade precisa. Os filmes têm sempre uma mensagem, seja de consciência ambiental ou de sustentabilidade. É aprender de forma lúdica, com direito a pipoca e suco, fazendo a alegria da molecada”.
Já o diretor dos Centros Municipais de Cultura Escolar, Cleverson Pedraza, lembrou que a estreia do projeto coincidiu com uma data especial. “No Dia do Estudante, nada mais justo do que oferecer essa homenagem. Muitas crianças nunca entrarão no cinema e ver a alegria delas na entrada já é emocionante. Esse ambiente é maravilhoso e proporcionado pelo prefeito Léo Moraes com muito carinho”.
Até o final do próximo ano letivo, a expectativa é alcançar dois mil alunos de 12 escolas municipais. E, como disse o prefeito no encerramento da cerimônia, a ideia é que cada criança leve para casa não só a lembrança de um dia feliz, mas também a certeza de que novas portas podem se abrir para o futuro. “Nosso objetivo é que essa experiência desperte sonhos e mostre que o mundo é muito maior do que imaginam. Esse é apenas o começo”.
O Projeto está sob responsabilidade do Departamento de Políticas Educacionais (DPE) por meio das gerências de Inovação e Educação Básica (DIEB) e
Divisão de Arte e Cultura Escolar (DIACE).
