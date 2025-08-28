Programa Porteira Adentro garante apoio a produtores rurais de Porto Velho

Publicada em 28/08/2025 às 10h21
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), deu início ao programa Porteira Adentro, que vai levar serviços de máquinas e implementos diretamente para dentro das propriedades selecionadas no edital de participação.
Ao todo, 320 produtores rurais se inscreveram no processo, dos quais 102 foram considerados aptos a receber o benefício em suas áreas produtivas. O programa tem como objetivo apoiar os agricultores familiares com serviços de infraestrutura, preparação de solo, abertura e manutenção de tanques, construção de açudes e outras atividades essenciais para o fortalecimento da produção rural.
VALORES ACESSÍVEIS
O Porteira Adentro garante que os serviços sejam realizados com valores subsidiados pela Prefeitura. Os preços de referência para 2025 são:
Retroescavadeira: 0,32 UPF/Hora - R$ 33,17/Hora
Escavadeira Hidráulica: 0,95 UPF/Hora – R$ 98,47/Hora
Trator de pneu: 0,81 UPF/Hora – R$ 83,97/Hora
Esses valores estão bem abaixo dos praticados no mercado, representando uma importante economia para os produtores que necessitam de máquinas pesadas para desenvolver suas atividades.
O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destacou a importância do programa para a agricultura familiar. “O Porteira Adentro é um compromisso da gestão municipal com o pequeno produtor rural. Estamos garantindo acesso a serviços de máquinas que, muitas vezes, os agricultores não conseguiriam contratar de forma particular devido ao alto custo. Nosso objetivo é fortalecer a produção, gerar mais renda e melhorar a qualidade de vida no campo”.
A agricultora familiar Raimunda Nonata Moreira da Fonseca, que vivia no baixo Madeira e hoje reside no assentamento Nova Conquista, no ramal São Domingos, foi a primeira beneficiada. No local vivem 16 famílias que cultivam hortaliças e mandioca. “É uma alegria muito grande ser a primeira a receber esse benefício. A gente que vive no campo sabe o quanto é difícil contratar esse tipo de serviço. Agora, com o apoio da Prefeitura, vamos conseguir melhorar nossa produção e garantir mais sustento para a família”.
O secretário adjunto da Semagric, Alexandre Silva, também ressaltou o impacto positivo da iniciativa. “Esse programa chega para somar forças com os produtores que mais precisam. Quando levamos infraestrutura diretamente para as propriedades, estamos ajudando a transformar a realidade de quem vive da agricultura familiar. É um investimento que gera resultados não só para os agricultores, mas para toda a cidade, porque fortalece a produção de alimentos e garante mais segurança alimentar”.
