Programa criado pela Prefeitura de Jaru já beneficiou cerca de 240 produtores rurais desde o lançamento

Publicada em 13/08/2025 às 14h25
A Prefeitura de Jaru tem beneficiado diversos produtores rurais por meio do Programa Caminho Rural, que tem como objetivo a construção e a melhoria dos acessos a residências, lavouras, currais, tanques de leite, entre outras áreas produtivas.
Segundo o prefeito Jeverson Lima, o serviço acontece de forma simultânea ao patrolamento realizado nas estradas vicinais. Enquanto uma equipe realiza a manutenção das estradas, outra atua na melhoria dos acessos dentro da propriedade.
Até agora, cerca de 240 produtores das linhas 634,632, 610,612, 614,627,628 e 608 já foram beneficiados com a política pública implantada pela Prefeitura de Jaru. “Trabalhamos com metas claras, e este foi um compromisso assumido ainda durante a campanha. Hoje, celebramos a concretização de uma iniciativa que impulsiona e fortalece a produção rural em nosso município”, afirmou o prefeito.
