Profissionais da educação reafirmam o SINTERO como legítimo representante Com mais de três décadas de atuação

Após o Tribunal de Justiça de Rondônia conceder liminar parcial em favor do Estado de Rondônia, excluindo o SINTERO da representação de professores e técnicos em educação, o sindicato convocou Assembleias Gerais Simultâneas em todas as regionais para que os profissionais da educação deliberassem sobre sua representação.
Com mais de três décadas de atuação, o SINTERO se consolidou como referência na defesa dos direitos da educação em Rondônia, reconhecido estadual e nacionalmente por sua atuação firme, democrática e coletiva.
Ao longo de sua história, o sindicato protagonizou greves, manifestações, acampamentos e negociações que garantiram conquistas concretas para professores, técnicos e demais trabalhadores da educação. Entre os momentos mais marcantes está a defesa de quase 10 mil servidores injustamente demitidos, quando o SINTERO esteve ao lado da categoria oferecendo suporte jurídico, político e social.
Diante da exclusão determinada pelo tribunal, a categoria reafirmou de forma unânime que o SINTERO é seu legítimo representante, decisão registrada em todas as 11 regionais do estado, reforçando a legitimidade, a força e o compromisso do sindicato na defesa da educação pública.
Os trâmites legais seguem em andamento. Nesta sexta-feira (22), haverá audiência de conciliação, e o SINTERO já atua para provar sua legitimidade e garantir a defesa dos direitos dos profissionais da educação, destacando seu papel como voz e referência da categoria em Rondônia.
Para manter todos informados, o SINTERO realizará nova assembleia na segunda-feira (25), quando a categoria será atualizada sobre os resultados da audiência e os próximos passos da luta.
