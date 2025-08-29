PREVISÃO DO TEMPO: região Norte terá chuva na maioria dos estados, nesta sexta-feira (29)

Publicada em 29/08/2025 às 07h50
A sexta-feira (29), no Norte do Brasil, será de chuva em boa parte da região. Para a totalidade do estado do Amapá, são esperadas chuvas isoladas. A mesma condição será notada na área do Baixo Amazonas, no Pará, sobretudo em cidades como Oriximiná e Óbidos.
Também deve chover em todo o território de Roraima e nas regiões de Rio Preto da Eva, Parintins, Itacoatiara, no Amazonas. Para essas áreas, são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
No entanto, não deve chover no Acre, Rondônia e Tocantins. Nesses estados, deve haver apenas variação entre muitas e poucas nuvens. No sul tocantinense ainda será notada a presença de névoa seca.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 18°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 37°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 95%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
