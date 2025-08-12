PREVISÃO DO TEMPO: Norte registra chuva na maior parte da região, nesta terça-feira (12)
Por Marquezan Araújo / brasil61.com
Publicada em 12/08/2025 às 07h50
 A previsão do tempo para o Norte do Brasil, nesta terça-feira (12), é de chuva na maior parte da região. 

Para todo o estado de Roraima, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O mesmo quadro é notado nas regiões de Japurá e Barcelos, no Amazonas.

Para quase todo o território do Pará, a previsão é de chuva isolada, sobretudo mais ao centro, em cidades como Altamira e Medicilândia. A mesma condição é esperada para todo o Amapá. 

No Acre e em Rondônia, há apenas variação entre muitas e poucas nuvens. Já no estado tocantinense, são esperadas chuvas isoladas mais ao norte da unidade da federação. 

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 18°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Porto Velho. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 98%. 

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.  

