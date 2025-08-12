PREVISÃO DO TEMPO: Norte registra chuva na maior parte da região, nesta terça-feira (12)

Publicada em 12/08/2025 às 07h50
A previsão do tempo para o Norte do Brasil, nesta terça-feira (12), é de chuva na maior parte da região.
Para todo o estado de Roraima, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O mesmo quadro é notado nas regiões de Japurá e Barcelos, no Amazonas.
Para quase todo o território do Pará, a previsão é de chuva isolada, sobretudo mais ao centro, em cidades como Altamira e Medicilândia. A mesma condição é esperada para todo o Amapá.
No Acre e em Rondônia, há apenas variação entre muitas e poucas nuvens. Já no estado tocantinense, são esperadas chuvas isoladas mais ao norte da unidade da federação.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 18°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Porto Velho. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 98%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
