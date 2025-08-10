PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidade predomina na Região Norte, mas Acre, Tocantins e Rondônia terão tempo firme neste domingo (10)
Por Igor Neiva / brasil61.com
Publicada em 10/08/2025 às 10h30
 No domingo (10), o tempo segue instável em grande parte da Região Norte do Brasil, ainda influenciado pela combinação de calor intenso e alta umidade. Apenas Acre, Tocantins e Rondônia permanecem com tempo firme.

Em Amazonas, Roraima, Amapá e Pará (inclusive nas regiões centrais e sul do estado), o dia será marcado por muita nebulosidade e pancadas de chuva ao longo do dia. As precipitações podem ser moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, especialmente entre a tarde e a noite.

No Acre, o tempo será seco e ensolarado, sem previsão de chuva. O sol predomina e as temperaturas permanecem elevadas, com baixa umidade relativa do ar à tarde.

Em Tocantins e Rondônia, o cenário é semelhante: tempo firme, calor e ar seco. A umidade relativa do ar pode cair para valores críticos, abaixo de 30% em algumas localidades, exigindo cuidados com hidratação e exposição ao sol.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20°C em Rio Branco, já a máxima está prevista para Manaus e Palmas com 35°C. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

