PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidade predomina na Região Norte, mas Acre, Tocantins e Rondônia terão tempo firme neste domingo (10)

No domingo (10), o tempo segue instável em grande parte da Região Norte do Brasil, ainda influenciado pela combinação de calor intenso e alta umidade. Apenas Acre, Tocantins e Rondônia permanecem com tempo firme.
Em Amazonas, Roraima, Amapá e Pará (inclusive nas regiões centrais e sul do estado), o dia será marcado por muita nebulosidade e pancadas de chuva ao longo do dia. As precipitações podem ser moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, especialmente entre a tarde e a noite.
No Acre, o tempo será seco e ensolarado, sem previsão de chuva. O sol predomina e as temperaturas permanecem elevadas, com baixa umidade relativa do ar à tarde.
Em Tocantins e Rondônia, o cenário é semelhante: tempo firme, calor e ar seco. A umidade relativa do ar pode cair para valores críticos, abaixo de 30% em algumas localidades, exigindo cuidados com hidratação e exposição ao sol.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20°C em Rio Branco, já a máxima está prevista para Manaus e Palmas com 35°C. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
