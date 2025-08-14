PREVISÃO DO TEMPO: Chuva se espalha por toda a Região Norte nesta quinta-feira (14)

Publicada em 14/08/2025 às 07h50
Na quinta-feira (14), a instabilidade se espalha por boa parte da Região Norte do Brasil, com previsão de chuva no Acre, Amazonas, Rondônia, Amapá e Pará. A combinação de calor e alta umidade favorece a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva em vários momentos do dia.
No Acre, o céu fica nublado a encoberto, com chuva ocorrendo desde a manhã em algumas áreas e se intensificando entre a tarde e a noite, acompanhada de trovoadas isoladas.
No Amazonas, as pancadas de chuva atingem todas as regiões, incluindo a capital e áreas do interior, podendo ser localmente fortes e acompanhadas de rajadas de vento.
Em Rondônia, a instabilidade se espalha por todo o estado, com chuvas que variam de moderadas a fortes, especialmente no período da tarde, e risco de descargas elétricas.
No Amapá, o tempo permanece nublado, com chuva frequente ao longo do dia e possibilidade de acumulados elevados em algumas localidades.
No Pará, as precipitações se espalham por todas as regiões, inclusive nas áreas centrais e sul, com maior intensidade entre a tarde e a noite. O calor segue presente nos intervalos de sol.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20°C em Rio Branco; já a máxima está prevista para Porto Velho e Rio Branco, de 35°C. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
