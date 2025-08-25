Prefeitura trabalha para sanar problema histórico de infraestrutura em Porto Velho

Publicada em 25/08/2025 às 16h03
A Prefeitura de Porto Velho avança na melhoria da infraestrutura do município com obras de drenagem profunda em pontos que, historicamente, sofrem com alagamentos e prejudicam a vida da população.
Planejadas para garantir qualidade e durabilidade, essas intervenções ganham ritmo acelerado durante a estiagem do verão amazônico, período ideal para execução de serviços dessa natureza.
Segundo o prefeito Léo Moraes, o desafio exige grandes investimentos, o que o levou a buscar recursos junto à bancada federal de Rondônia, em Brasília, e também no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
“Sabemos que obras de drenagem profunda demandam altos recursos. Por isso, temos solicitado apoio da bancada federal e do PAC. Mas não ficamos parados: seguimos avançando. Nosso objetivo não é apenas acabar com os alagamentos, mas reduzir ao máximo o tempo de alagação, trazendo soluções concretas para um problema que tanto afeta Porto Velho”, afirmou Léo Moraes.
Entre as medidas inovadoras aplicadas pelo Executivo Municipal estão bueiros inteligentes, cestas de proteção, limpezas contínuas e o aumento da capacidade de vazão da rede de drenagem em pontos estratégicos, com a troca de manilhas de 80 cm de diâmetro para mais de 2,5 metros.
Cidade Limpa já reformou e/ou construiu mais de 120 bocas de lobo e realizou a limpeza de mais de 600 bueiros
Esses esforços já começam a apresentar resultados positivos, mas é preciso o engajamento da própria população, que colabore e não descarte de lixo nas ruas — uma das principais causas de entupimento de bueiros. "Precisamos do apoio da população, nossa equipe já esteve três vezes nesse canal e está cheio de lixo novamente. Para resolver o problema da alegação e a água poder escoar de forma correta, precisamos do apoio da nossa população", destacou o prefeito.
Ao todo, a operação Cidade Limpa já reformou e/ou construiu mais de 120 bocas de lobo, realizou a limpeza de mais de 600 bueiros, mais de 16 quilômetros de canais foram limpos e mais de 77 mil toneladas de lixo retiradas das ruas de Porto Velho.
Com a inclusão de Porto Velho no PAC, a expectativa é que a cidade receba novos aportes do Governo Federal para enfrentar de forma definitiva os históricos problemas de saneamento e infraestrutura que há décadas afligem os porto-velhenses.
