Prefeitura torna público o resultado final do 3º Campeonato de Pesca Esportiva

Publicada em 18/08/2025 às 14h37
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura - SEMTEC, torna público o resultado final do 3º Campeonato de Pesca Esportiva de Ariquemes, realizado entre os dias 17 de junho e 03 de agosto de 2025.
O evento aconteceu em diversos pontos de pesca da nossa região, envolvendo os rios:
Rio Jamari (entre a jusante da Usina de Monte Negro até a foz do Rio Preto do Crespo);
Rio Canaã (entre a Linha LC-35 até sua foz no Rio Jamari);
Rio Pardo (entre a Linha LC-30 até sua foz no Rio Canaã);
Rio Tabapuã (entre a Linha C-55 até sua foz no Rio Jamari);
Rio Branco (entre a RO-257 até sua foz no Rio Jamari);
Rio Maçangana (entre a Linha LC-85 até sua foz no Rio Jamari).
O campeonato reforçou a importância da pesca esportiva consciente, preservando nossos rios, valorizando o meio ambiente e promovendo o lazer para centenas de participantes e famílias que prestigiaram o evento.
A Prefeitura de Ariquemes parabeniza todos os pescadores e equipes participantes, que contribuíram para o sucesso desta edição.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!