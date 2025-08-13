Prefeitura realiza Caminhada Agosto Lilás no combate ao fim da violência contra as mulheres

Por ASSESSORIA
Publicada em 13/08/2025 às 14h40
Publicada em 13/08/2025 às 14h40
Um passo pode mudar histórias! A Caminhada Agosto Lilás é um momento para unirmos forças e dizer, em alto e bom som, que violência contra a mulher não tem desculpa. No dia 14 de agosto, às 17h, vamos mostrar que Espigão do Oeste é uma cidade que respeita, acolhe e protege suas mulheres.
Saída: em frente à sede da Prefeitura
Chegada: Praça Municipal Paulo Nilo Balbinot
Sua presença é essencial para fortalecer essa luta e inspirar mudanças. Venha de roxo, traga sua voz e faça parte dessa causa!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!