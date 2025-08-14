Prefeitura divulga resultado da prova de conhecimentos para eleição suplementar do Conselho Tutelar

Por ASSESSORIA
Publicada em 14/08/2025 às 08h23
A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 13, o resultado da prova de conhecimentos e a lista de candidatos habilitados e não-habilitados no processo de eleição suplementar do Conselho Tutelar.
O gabarito da prova, as notas e classificação dos inscritos está disponível na Publicação nº 003 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).
O edital completo pode ser acessado no link https://jaru.ro.gov.br/wp-
