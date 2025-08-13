Prefeitura de Vilhena inicia pavimentação de mais 5 km de asfalto nos setores 15 e 17

Publicada em 13/08/2025 às 15h49
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), deu início nesta semana a uma nova etapa de obras de pavimentação asfáltica. A ação prevê mais 5 km de asfalto, beneficiando os setores 15 e 17.
De acordo com o secretário da Semosp Laercio Torres, a obra está dividida em duas etapas, com um investimento de R$ 5 milhões, provenientes de recursos próprios do município. As vias que receberão o novo asfalto são: as avenidas 1701, 1703, 1707, 1709 e 1711, além da rua 1704.
O material utilizado será o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), reconhecido pela sua resistência e durabilidade. A conclusão das obras beneficiará milhares de moradores da região que sofrem com a poeira no período de estiagem e com a lama nos meses chuvosos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!