Prefeitura de Vilhena abre processo seletivo para contratar médico do trabalho

Publicada em 14/08/2025 às 14h42
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), está contratando médico do trabalho. O edital de convocação já foi publicado no diário oficial do município, as inscrições começaram nesta quinta-feira, 14, e encerram em 25 de agosto.
De acordo com o edital, está sendo ofertada uma vaga para atuação em caráter temporário, com carga horária de 20 horas semanais. O objetivo é suprir a demanda do serviço municipal, garantindo o atendimento especializado aos servidores públicos.
Os interessados podem acessar o edital e realizar a inscrição pelo site oficial da Prefeitura de Vilhena, no endereço vilhena.ro.gov.br, na aba “Serviços” e, em seguida, “Concurso”. O link de inscrição também está disponível nas redes sociais oficiais do município.
A Semad reforça que todas as informações, incluindo requisitos, documentação necessária e critérios de seleção, estão detalhadas no edital publicado.
