Prefeitura de Porto Velho recupera máquina que transforma troncos em adubo para a agricultura

Publicada em 30/08/2025 às 10h45
A Prefeitura de Porto Velho acaba de recuperar um importante reforço para o trabalho de limpeza urbana e incentivo à produção rural: o Triturador de Galhos Scorpion PTU 500, uma máquina de alto custo que estava há anos sem uso devido à falta de manutenção.
Projetado com tecnologia de ponta, o equipamento tem capacidade para processar árvores inteiras, troncos, galhos, arbustos e massa verde, transformando esse material em adubo orgânico. Com isso, o que antes seria descartado passa a ter um aproveitamento sustentável, gerando benefícios ambientais e econômicos.
Segundo o prefeito Léo Moraes, o triturador vai contribuir diretamente com os agricultores familiares, além de fortalecer a política de economicidade dentro da gestão pública.
“Dessa maneira a gente tem sustentabilidade, economia, eficiência na gestão e respeito ao meio ambiente, aos nossos produtores e à população que tanto se dedica para trabalhar e pagar seus impostos”, destacou o prefeito.
Além de apoiar a agricultura familiar, o adubo produzido pela compostagem também será utilizado em ações de paisagismo, viveiros e hortas municipais, ampliando o alcance dos benefícios da máquina.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!